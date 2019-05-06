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Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Jack Guez
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник с палестинской стороны.
"Договоренность о прекращении огня начнет (действовать — ред.) в понедельник в 4.30 (совпадает с мск)", — цитирует агентство источник.
С начала обстрелов в мае палестинцы выпустил по югу еврейского государства порядка 600 ракет и мин, на которые израильские военные ответили ударами почти по 300 целям в секторе Газа. По последним данным, с израильской стороны погибли четыре человека, с палестинской — 25.
Обмен ударами прервал более чем месячное затишье, стал самым масштабным и кровопролитным с лета 2014 года и может поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса "Евровидение", который запланирован на середину месяца в Тель-Авиве.
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В мире , Reuters , Египет , Израиль , Палестина
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