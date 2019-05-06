Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник с палестинской стороны.

"Договоренность о прекращении огня начнет (действовать — ред.) в понедельник в 4.30 (совпадает с мск)", — цитирует агентство источник.

С начала обстрелов в мае палестинцы выпустил по югу еврейского государства порядка 600 ракет и мин, на которые израильские военные ответили ударами почти по 300 целям в секторе Газа. По последним данным, с израильской стороны погибли четыре человека, с палестинской — 25.

Обмен ударами прервал более чем месячное затишье, стал самым масштабным и кровопролитным с лета 2014 года и может поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса "Евровидение", который запланирован на середину месяца в Тель-Авиве.