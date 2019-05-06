В Раде заявили, что без «мовы» Украина не будет отличается от Брянщины

По его мнению, только в том случае, если все украинцы будут говорить на одной украинской "мове" и уважать одинаковые традиции, Украина станет единой.

"Когда я говорю "украинская Украина", я абсолютно убеждён, что Украина — это государство украинцев. Да, политических украинцев разного происхождения, но людей, которые объединены единой "мовой", людей, которые уважают единые традиции, и, если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать", — сказал Княжицкий.

Кроме того, он затронул вопрос выдачи российских паспортов в Донбассе, отметив, что Россия делает это, чтобы защищать русскоязычное население. Поэтому, считает депутат, если украинцев не будут заставлять говорить на украинском языке, то Россия также может начать защищать русскоязычное население по всей территории Украины.

"Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка", — добавил Княжицкий.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Парламент Украины 25 апреля принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.