На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском

"При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт", — отметил он.

Парламентарий также отметил, что Зеленский "выполнил свою историческую роль", когда победил на выборах действующего президента Петра Порошенко

Депутат добавил, что украинцам необходимо "прагматично и головой" проголосовать на предстоящих выборах в Раду и выбрать тех, кто установит мир в стране и вернет ее в "нормальное экономическое русло".

В минувший вторник ЦИК Украины официально назвал Зеленского победителем выборов президента. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, Порошенко — 24,45 процента.

Инаугурация главы государства должна пройти в течение тридцати дней после официального обнародования итогов выборов и публикации их в газете "Голос Украины". Однако точную дату должна определить Верховная рада отдельным постановлением.