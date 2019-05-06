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На Украине назвали «печальный факт» о Зеленском 

Р-Спорт + ещё 1 2 часа назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
"При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт", — отметил он.
Парламентарий также отметил, что Зеленский "выполнил свою историческую роль", когда победил на выборах действующего президента Петра Порошенко.
Депутат добавил, что украинцам необходимо "прагматично и головой" проголосовать на предстоящих выборах в Раду и выбрать тех, кто установит мир в стране и вернет ее в "нормальное экономическое русло".
В минувший вторник ЦИК Украины официально назвал Зеленского победителем выборов президента. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, Порошенко — 24,45 процента.
Инаугурация главы государства должна пройти в течение тридцати дней после официального обнародования итогов выборов и публикации их в газете "Голос Украины". Однако точную дату должна определить Верховная рада отдельным постановлением.
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Комментарии1
В мире , Видео , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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