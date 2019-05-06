Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской , вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия . Сейчас в элитном комплексе, по словам местных жителей, проживают лишь несколько человек, сами Зеленские в поселке не появляются.

Ранее пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России . Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".

Ливадия

Поселок, который входит в городской округ Ялты, давно перестал быть сосредоточением парковых зон, санаториев и виноградников. Любимое место отдыха императора Николая II за последние 30 лет изменилось до неузнаваемости. Сейчас поселок плотно застроен особняками и элитными жилыми комплексами.

Рядом с главной достопримечательностью — Ливадийским дворцом — нет большой организованной парковки, поэтому машины стоят на газонах под реликтовыми соснами. В 100 метрах от дворца — заброшенный аквапарк и танцпол. "Раньше была частная гостиница. Хозяева из Днепропетровска", — объясняет местная жительница.

Комплекс апартаментов "Император", в котором, по данным СМИ, и купила квартиру Елена Зеленская, расположен совсем рядом — через дорогу от Ливадийского дворца, на улице Батурина.

"Император"

Комплекс "Император" — это пятиэтажное здание с собственной закрытой территорией. У комплекса свой паркинг, свой пляж, к которому можно пройти через парк. Как отмечается на местных сайтах по продаже недвижимости, на крыше есть подогреваемый бассейн и солярий. Дом оснащен собственной котельной, а также системой внутренней безопасности с датчиками и камерами на территории.

При всех указанных достоинствах жилой комплекс выглядит необжитым. Входные двери закрыты, и на звонок и стук корреспондента РИА Новости никто не откликнулся. На балконах дома не видно личных вещей жителей, хотя машины на парковке есть. На одном из балконов дома висит баннер о продаже квартиры.

Один из сотрудников музея Ливадийского дворца рассказал корреспонденту РИА Новости, что несколько человек в доме все-таки живут. Он же подтвердил, что в этом доме находится квартира Зеленской. "Здесь, да. На каком этаже — точно не знаю", — сказал он.

Молодой человек, живущий в Ливадии, рассказал РИА Новости, что видел в "Императоре" даже самого Зеленского. "Да, тут квартира у Зеленских. Да, он даже приезжал пару лет назад, по-моему. Я лично видел, как он отсюда на машине уезжал. С тех пор уже не видел их", — рассказал местный житель, отказавшийся представляться.

Дом на месте парка

Согласно информации на местных сайтах по продаже недвижимости, ЖК "Император" был построен в 2010 году. Как рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители, строительство элитного комплекса на территории парка, напротив Ливадийского дворца, вызывало возмущение и протесты жителей поселка.

"Еще все возмущались, потому что это территория парка. Там раньше ничего не было, был парк", — рассказала сотрудница винного магазина, расположенного рядом с дворцом и комплексом "Император".

"Вроде, у него там даже часть дома. Но я сама его никогда не видела", — добавила девушка.

Еще одна жительница поселка рассказала, что при строительстве элитного комплекса были проблемы с канализацией. "Там канализация не работала. Все плыло сюда, когда строили", — рассказывает пожилая женщина, которая живет по соседству с "Императором".

Она же отмечает, что сами Зеленские в "Император" никогда не приезжали. "Мы тут старожилы. Неправда это, никогда тут не были. Тут вообще никогда их не было", — говорит женщина.