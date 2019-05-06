Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии.
Как отмечается, компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила "суть проблемы".
При этом делиться ее подробностями Boeing стала только после катастрофы 737 MAX в Эфиопии.
Ранее СМИ рассказали об убытках авиалиний после массового запрета Boeing 737 Max.
Газета.Ru: последние новости
Hill рассказал о кризисе в администрации Трампа В Германии констатировали превращение России в сверхдержаву Риторика Зеленского вызвала беспокойство в Раде
В мире , Видео , Boeing , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родных жертв ЧП в Шереметьеве доставят в Москву9
«Благодаря им остался жив»21
«Все возмущались»: О квартире Зеленских в Крыму9
Среди погибших при ЧП в Шереметьево оказался иностранец6
«Сожгла все их планы»: Семенович о ЧП с SSJ 1005
Видео
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
Опубликовано самое детальное изображение Вселенной
Наука и техника
Разобраться с дольщиками: депутат пострелял из автомата
Происшествия
Избиение журналистки РФ в Париже попало на видео
Происшествия
Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
В мире
Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание
В мире Ближний Восток
«Россия снова стала Россией и Третьим Римом»
В мире
В Москву придет июльская жара
Погода Новости Москвы
«Неуместно»: инаугурацию Зеленского могут отменить
Украина В мире
Взрывы и обстрелы: «Евровидение» отменят?
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение