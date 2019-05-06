«С удовольствием»: Европа отменит санкции?

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Пришли к консенсусу: Россия и Германия заговорили об отмене санкций 

Рамблер + ещё 6 21 минуту назад
Парламентарии России и Германии на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости отменить взаимные санкции РФ и Евросоюза. Об этом сообщил журналистам глава делегации Госдумы, первый вице-спикер Александр Жуков, пишет ТАСС.
Российские депутаты прибыли в Берлин на ставший традиционным товарищеский матч по футболу между парламентариями России и Германии.
«Такие матчи, которые стали уже традиционными, дают возможность более тесного общения в формальной и в неформальной обстановке между депутатами Думы и Бундестага», — рассказал Жуков.
По его словам, депутаты смогли в непринужденной обстановке обсудить «самые сложные проблемы».
Вице-спикер Госдумы заявил, что на этой встрече парламентарии обеих стран выразили общее мнение, что РФ и ЕС «нужно как можно скорее уходить от всех экономических санкций и контрсанкций, налаживать более тесное взаимовыгодное экономическое сотрудничество».
Также на встрече был затронут вопрос строительства трубопровода «Северный поток-2» и ситуации с выполнением минских договоренностей на Украине.
Предыдущая товарищеская встреча на футбольном поле депутатов Госдумы и Бундестага прошла в 2018 году в Москве на стадионе "Красная Пресня" и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян.
Комментарии9
В мире , Видео , Европа , Политика , Украина , Северный поток 2 , Бундестаг , ЕС , Госдума , Германия
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