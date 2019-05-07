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Зариф призвал разместить сирийских военных на границе с Турцией 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает необходимым размещение правительственных сил Сирии на границе с Турцией для обеспечения ее безопасности и стабилизации обстановки в Сирии.
"Единственный путь стабилизации обстановки, восстановления безопасности в Сирии и обеспечения безопасности границы Сирии и Турции, устранения законной обеспокоенности Анкары и защиты ее собственной территории — это размещение сил Дамаска на сирийско-турецкой границе", — сказал Зариф в интервью РИА Новости.
По словам министра, развитие отношений Анкары и Дамаска пошло бы на пользу не только этим странам, но и всему Ближнему Востоку.
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В мире , Ближний Восток , РИА Новости , Иран , Сирия , Турция
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