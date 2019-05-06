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МИД Венесуэлы призвал США к диалогу и уважению международных прав 

Р-Спорт + ещё 9 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Венесуэла призывает США к диалогу и уважению международных прав, сообщил МИД страны по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обсудили в воскресенье растущее внешнее давление на Каракас и провокационные шаги оппозиции.
"Это момент для диалога, для здравого смысла, для возврата к уважению международных прав и двусторонних отношений. Те, кто советуют правительству США в вопросах безопасности, приводят страну в лабиринт без выхода, без какой-либо возможности выхода", — говорится в заявлении МИД.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что к попытке госпереворота в стране, последняя из которых состоялась 30 апреля, имел отношение советник президента США Джон Болтон.
В МИД Венесуэлы добавили, что Россия поддерживает проведение диалога в международном сообществе в защиту устава ООН. "Это не только для того, чтобы защитить Венесуэлу, это для того, чтобы защитить любую нацию, которой угрожают санкции, блокада и военная угроза", — отмечается в сообщении.
В прошлый вторник оппозиция попыталась совершить в Венесуэле переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Джон Болтон , Сергей Лавров , МИД , ООН , Венесуэла , США
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