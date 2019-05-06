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Палестинские боевики хотят сорвать «Евровидение-2019», пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Палестинские боевики из группировки "Исламский джихад" пообещали помешать проведению в Израиле песенного конкурса "Евровидение-2019", сообщает The Times of Israel.
Как пишет издание, радикалы считают фестиваль мероприятием, наносящим вред "палестинскому историческому и культурному мировоззрению".
При этом в пресс-службе израильского телеканала Kan, который будет транслировать песенный конкурс, сообщили, что обострение обстановки в Секторе Газа никак не повлияет на проведение мероприятия, а все делегации прибыли в Израиль и ведут подготовку.
Ранее в Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что пристально следят за развитием событий и находятся в координации с "Кан" и Службой тыла израильской армии, которая отвечает за вопросы гражданской обороны. "Безопасность имеет первостепенное значение для EBU", — говорится в заявлении.
Полуфиналы и финал "Евровидения" запланированы на 14-18 мая с участием делегаций из 42 стран.
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В мире , Газета The Times , Израиль
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