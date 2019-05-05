Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы

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Помпео считает, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле 

ТАСС + ещё 3 49 минут назад
США считают, что России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле. Эта позиция Вашингтона неизменна, заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News.
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"Россиянам придется уйти [из Венесуэлы], такова наша точка зрения. Соединенные Штаты хотят, чтобы и остальные государства убрались из этой страны", — приводит телеканал слова Помпео.
В среду президент США Дональд Трамп назвал слухами слова Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал покинуть во вторник страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила телеканалу CNN, что утверждения госсекретаря о том, что российские власти уговорили венесуэльского лидера не покидать республику, не соответствуют действительности.
В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти.
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Комментарии109
В мире , Видео , Венесуэла , США
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