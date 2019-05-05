Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание

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Боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле 

Газета.Ru 1 час назад
Палестинские боевики пообещали сорвать песенный конкурс "Евровидение", который должен начаться в Израиле уже через 10 дней. Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что палестинские радикалы сделали заявление, в котором предупредили, что собираются "помешать врагу".
"Мы помешаем врагу преуспеть в проведении любого фестиваля, направленного на нанесение вреда палестинскому нарративу", — добавили боевики.
Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" рассказали, отражаются ли обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа на конкурсе.
"Евровидение" в этом году будет проходить в Израиле. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.
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