Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание

Палестинские боевики пообещали сорвать песенный конкурс "Евровидение", который должен начаться в Израиле уже через 10 дней. Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что палестинские радикалы сделали заявление, в котором предупредили, что собираются "помешать врагу".
"Мы помешаем врагу преуспеть в проведении любого фестиваля, направленного на нанесение вреда палестинскому нарративу", — добавили боевики.
Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" рассказали, отражаются ли обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа на конкурсе.
"Евровидение" в этом году будет проходить в Израиле. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.