Сорвать «Евровидение»: боевики дали обещание

Боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Палестинские боевики пообещали сорвать песенный конкурс "Евровидение", который должен начаться в Израиле уже через 10 дней. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что палестинские радикалы сделали заявление, в котором предупредили, что собираются "помешать врагу".

"Мы помешаем врагу преуспеть в проведении любого фестиваля, направленного на нанесение вреда палестинскому нарративу", — добавили боевики.

Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" рассказали, отражаются ли обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа на конкурсе.