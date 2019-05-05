Взрывы и обстрелы: «Евровидение» отменят?

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Организаторы «Евровидения» в Израиле заявили, что ситуация в Газе не повлияет на конкурс 

ТАСС 29 минут назад
Песенный конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение смотра.
"В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса "Евровидение" пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу "Евровидение", которой пройдет в Выставочном центре Тель-Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны", — говорится в заявлении корпорации.
Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.
Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
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Комментарии3
В мире , Видео , Сергей Лазарев , Газа , Израиль
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