Взрывы и обстрелы: «Евровидение» отменят?

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Несмотря на обстрелы: организаторы заявили о штатной подготовке к «Евровидению» 

Рамблер 58 минут назад
Израильская корпорация общественного вещания Kan, организатор «Евровидения» в Израиле, заявила, что ситуация вокруг сектора Газа не повлияет на проведение конкурса, сообщает ТАСС.
В заявлении корпорации говорится, что подготовка к смотру проходит в рутинном режиме, исполнители продолжают репетировать.
«Артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны", — отметили в Kan.
Подготовка к конкурсу идет в Выставочном центре Тель-Авива, здесь состоятся два его полуфинала, которые пройдут 14 и 16 мая 2019 года, финал –18 мая.
От России в Израиль поехал певец Сергей Лазарев с романтической композицией Scream, авторы которой Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос.
В мире , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , ИТАР-ТАСС , Израиль
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