Взрывы и обстрелы: «Евровидение» отменят?

Несмотря на обстрелы: организаторы заявили о штатной подготовке к «Евровидению»

Израильская корпорация общественного вещания Kan, организатор «Евровидения» в Израиле , заявила, что ситуация вокруг сектора Газа не повлияет на проведение конкурса, сообщает ТАСС.

В заявлении корпорации говорится, что подготовка к смотру проходит в рутинном режиме, исполнители продолжают репетировать.

«Артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны", — отметили в Kan.

Подготовка к конкурсу идет в Выставочном центре Тель-Авива, здесь состоятся два его полуфинала, которые пройдут 14 и 16 мая 2019 года, финал –18 мая.