«Россия снова стала Россией и Третьим Римом»

В Германии констатировали превращение России в сверхдержаву

Россия вновь стала сверхдержавой, Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу, пишет Михаэль Штюрмер в Die Welt.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», — приводит текст статьи RT.

Штюрмер считает, что у Запада был шанс выстроить с Россией доверительные отношения после краха СССР и поспособствовать процессам демократизации в этой стране, однако он был упущен. Вместо этого НАТО стало расширяться на восток, и в итоге в Кремле заявили: «Или новый порядок или никакого порядка», пишет автор статьи.

Он приводит слова экс-госсекретаря США Джорджа Шульца, который предостерегал: «Россия — как раненый медведь гризли: сильная, непредсказуемая, злопамятная».

«Неужели 20 лет назад это было так трудно понять?» — недоумевает автор статьи.

Штюрмер указывает, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, хочет он этого или нет. Автор статьи советует сделать это как можно раньше, возродив лучшие из элементов системы, созданной в годы холодной войны. Он призывает вспомнить о «парадоксе взаимного гарантированного уничтожения», который показал, что сверхдержавы могут выжить только вместе или погибнуть.

«Глобализация проблем, развитие цифровых технологий во всех сферах жизни, расширение поля деятельности до околоземного космического пространства, а также гибридные и кибервойны — это не абстрактные вещи, а реальные угрозы», — подытожил автор.

В апреле министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отмечал, что Россия играет важную роль в вопросе «защиты глобальных благ» и обеспечении продовольственной безопасности. В Германии также призывали Запад снять санкции с России.