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Россия наводняет Британию вьетнамцами-нелегалами, пишет Sunday Times 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Преступные группировки используют российские туристические визы, чтобы доставить в Великобританию тысячи уязвимых взрослых и детей из Вьетнама. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на отчет британского Хоум-офиса.
Издание уточняет, что преступники используют Россию как промежуточный пункт для мигрантов на пути из Вьетнама в Великобританию.
По данным The Sunday Times, за помощь в нелегальном въезде в Британию преступники требуют с вьетнамцев до 34 тыс. фунтов стерлингов (2,9 млн руб.). Чтобы отработать эти деньги, мигрантам приходится, в том числе, заниматься нелегальными работами, например, производством наркотиков.
Ранее сообщалось, что мигрант под видом покойника попытался попасть в Британию в гробу.
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В мире , Sunday Times , Вьетнам , Великобритания
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