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В США посмеялись над «безумными планами» России в Арктике 

Lenta.ru + ещё 4 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия готовит из китов шпионов, чтобы добиться доминирования в Арктике. С таким предположением выступили авторы сатирической передачи The Daily Show.
Комментируя обнаружение у берегов Норвегии белухи в обвесе с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», ведущий шоу Тревор Ноа предположил, что за этим скрывается «безумный замысел русских». По его словам, это вписывается в один ряд с созданием в Арктике российской военной базы «Северный клевер», а также с установлением российского флага подо льдами Северного полюса.
Вместе с тем, ведущий усомнился в эффективности шпиона, которого можно перевербовать кусочком рыбы.
Ноа также отметил, что, помимо России, остальные страны в регионе также пытаются закрепиться в Арктике. Он объяснил, что это происходит из-за полезных ресурсов на десятки триллионов долларов, скрытых в Арктике.
29 апреля телеканал NRK сообщил, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с обвесом и камерой GoPro, на которых было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». По их словам, кит целенаправленно плыл за лодками, пытался стянуть ремни и веревки с их бортов и при этом не боялся людей и давал себя гладить. По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать ВМФ России.
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В мире , Норвегия , США
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