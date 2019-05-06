На президентских выборах в Панаме лидирует экс-министр сельского хозяйства

Кандидат Лаурентино Кортисо от Революционно-демократической партии лидирует при подсчете голосов на завершившихся в воскресенье выборах президента Панамы , сообщает избирательный суд центральноамериканской страны.

На всеобщих выборах панамцы выбирали также депутатов парламента и мэров городов.

По данным суда, по итогам подсчета 2,82% голосов Кортисо набирает 36,53%, а его ближайший преследователь, кандидат Ромуло Ру от партии "Демократическая перемена" — 30,48%. На третьем месте идет независимый кандидат Рикардо Ломбана 17,25%.

Выборы президента в Панаме проходят в один тур, побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. В выборах приняли участие более 75% граждан, имевших право голоса.

Кортисо, которому в январе исполнилось 66 лет, ранее занимал посты министра развития сельского хозяйства Панамы, был главой Национальной ассамблеи страны и депутатом. Одним из основных пунктов его предвыборной программы стала борьба с коррупцией на фоне недавнего громкого скандала, связанного с так называемыми "Панамскими бумагами", а также взяток, которые давала строительная компания Odebrecht политикам ряда стран Латинской Америки.