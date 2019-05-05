Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен

«Лента.ру» продолжает рассказывать о том, как развлекаются женщины в разных странах мира. До этого речь шла о жизни израильтянок. Светские девушки служат в армии, тусуются в ночных клубах и позволяют себе сексуальные эксперименты, а религиозные еврейки рано выходят замуж за малознакомых мужчин и проводят всю жизнь в рамках традиционных ограничений — как бытовых, так и половых. На этот раз на очереди американки.

Они славятся тем, что свободны, раскованны, сексуальны и независимы. Им хотят подражать девушки из консервативных стран. Однако и в США оказалось немало женщин, которые вынуждены рано выходить замуж за представителей своей общины, рожать по пять-шесть детей и спозаранку гнуть спину на грядках.

«Задирают юбки, показывая свое белье»

«В США пить можно с 21 года, поэтому среди молодежи особенно популярны на вечеринках всякие отвязные алкоигры. Ну и, естественно, после попойки многие уединяются в лесу или еще где-то. При этом секс на одну ночь — это ок. В России это считается очень предосудительным, а там относятся спокойно, хотя сплетничают, конечно, но клейма на тебе после такого точно не будет», — рассказала «Ленте.ру» 20-летняя Софья, студентка по обмену.

Victor Ruiz Garcia / Reuters

Американки показали всему миру, как можно перейти от теоретического женского равенства, прописанного в законах самых прогрессивных стран, к практическому. Благодаря сексуальной революции мир узнал, что необязательно хранить девственность до брака, полагаться на партнера в вопросах предохранения от нежелательной беременности и отказываться от карьеры ради семьи.

Marka / patrick frilet / Diomedia

Тема секса перестала быть запретной, роль традиционных ценностей отошла на второй план, зато возросла самостоятельность женщин. Американки славятся своей независимостью. Их личная жизнь регулируется лишь их собственной моралью и предпочтениями. Девушки начинают встречаться с бойфрендами еще в средней школе, они ходят на тусовки и вечеринки, могут загорать топлес или щеголять по пляжу в стрингах, делать бесчисленное количество татуировок и допускать любые эксперименты с внешностью.

«Сексом они начинают заниматься довольно рано. Многие старшеклассницы платят большие деньги за то, чтобы раздобыть фейковые ID совершеннолетних и просочиться на какую-нибудь студенческую вечеринку, чтобы переспать с первокурсником или второкурсником, считая, что они старше и опытнее», — рассказывает 35-летняя американка Бриттани из Миннесоты.

По словам Софьи, вечеринки в США «на самом деле отвязные». «В колледже после 21 года многим башню срывает. Все-таки и к сексуальности у них по-другому относятся. Например, приходишь на выпускной бал: там все такие красивые, нарядные, все так чинно-благородно. Но как только началась дискотека — такие танцы пошли! Буквально в актовом зале изображали половой акт в одежде, и учителя на это нормально смотрели. При этом большинство девочек были очень религиозны — методистки, баптистки, даже мормонка была. Так вот они по воскресеньям ходят в церковь, соблюдают все ритуалы, в хоре поют, а потом такое вытворяют на вечеринках: задирают юбки, показывая всем свое белье, при этом не только религиозные девушки, но и пай-девочки», — вспоминает россиянка.

Более взрослые американки в свободное время активно занимаются спортом, ухаживают за собой, ходят по магазинам, встречаются с друзьями в ресторанах, кафе и барах. Время для этого находят даже те, кто пропадает на работе, стремясь получить более высокую должность. В некоторых штатах разрешена марихуана, поэтому на вечеринках многие позволяют себе наркотики.

Большинство американок довольно рано начинают жить отдельно от родителей — вначале в студенческих общежитиях, потом снимают квартиры. Девушки в США настолько независимы и феминистичны, что предпочитают сами платить за себя не только на свидании, но и когда уже давно живут с бойфрендом или мужем.

Белые чепцы, фартуки и бороды

В американских религиозных общинах женщины живут иначе. Например, девушки в общинах амишей. На протяжении веков амиши живут в сельской местности, едят натуральные продукты, отрицая удобства и не пользуясь новыми технологиями. В основном они селятся в Канаде и в американских штатах Огайо, Пенсильвания, Индиана, Миннесота. Женщины у амишей обычно заняты работой по дому, полевыми работами и воспитанием детей. В каждой семье в среднем шесть-семь детей. Неудивительно, что с начала 2000-х число амишей выросло более чем вдвое.

Gregory Bull / AP

Они выступают против насилия и службы в армии. В общинах не строят храмы, предпочитая проводить богослужения дома. Строго следуя библейским канонам, сектанты при этом редко принимают новообращенных со стороны. Выйти замуж за представителя другой веры для девушки из амишей практически невозможно, она обязана заключить брак с единоверцем. Выбирать жениха также приходится из представителей общины. Они знают друг друга с детства: ходят в одну местную школу, вместе работают.

Многим может показаться, что женщины-амиши довольно необычно одеваются. Испокон веков они носят старомодные белые чепцы, длинные платья и фартуки. Волосы обязательно должны быть длинными, никаких коротких стрижек, иначе в общине не поймут и осудят. Мужчины-амиши, в свою очередь, щеголяют в традиционного покроя штанах с подтяжками и шляпах, непременный атрибут — борода, символ служения богу.

Чтобы принарядиться, девушкам приходится самим шить платья, обычно на допотопных швейных машинках. При этом не допускается никаких ярких цветов, ты считаешься стильной только в том случае, если носишь белый верх и черный низ.

Обязательное условие — никакого макияжа и украшений, под запрет попадают даже обручальные кольца. Единственное, что разрешается невесте, — голубое платье, которое должно быть непременно новым и сшитым из льна. Впоследствии женщине придется надевать его еще не раз — этот наряд станет парадно-выходным на всех местных праздниках и торжествах.

Невестам также не удастся разместить свадебные фотографии в Instagram — пользоваться сотовыми телефонами и вообще всем, для чего требуется электричество, категорически запрещено. Прокатиться с ветерком на лимузине да и вообще на любой машине тоже не удастся: до места торжества можно добираться либо пешком, либо на традиционной повозке. О поступлении в университет не может быть и речи, в школе учатся до девятого класса, полагая, что этого и так хватит с лихвой, поэтому девочки рано начинают помогать по хозяйству и работать на семейных фермах. Лечатся женщины народными средствами, не прибегая к традиционной медицинской помощи.

Из-за того, что амиши живут своей общиной, у них много близкородственных браков, отчего у детей часто встречаются наследственные заболевания. В таких случаях им все-таки приходится обращаться к врачам и ради этого покидать общину.

Несмотря на жесткие правила, в некоторых общинах так называемого «нового обряда» разрешено курить и употреблять алкоголь. Впрочем, на женщин это правило не распространяется.

Никакого алкоголя на свадьбе

В других американских религиозных общинах тоже действуют довольно строгие правила. Например, баптисты не употребляют алкоголь. Не делается послаблений даже на время свадьбы. Идеальным условием для замужества считается, если молодые люди — прихожане одного храма; если это не так — после свадьбы жена должна перейти в церковь своего мужа. Если они уже ходят в один храм, пастор обычно спрашивает у прихожан, нет ли у кого-нибудь возражений по поводу заключения брака.

После этого молодые люди считаются женихом и невестой и даже могут демонстрировать взаимные чувства, но опять же — в рамках приличий. Свадьба обходится без выкупа и сбора денег для молодых, однако, в отличие от амишей, невеста выходит замуж в нарядном белом платье, столы ломятся от угощения, фотосессии и кортежи также разрешены.

Торжественное венчание в баптистской церкви может длиться несколько часов — именно столько времени нужно пастору для того, чтобы объяснить будущим мужу и жене их роли и обязанности.

Жизнь на пенсии

Их жизнь вообще может показаться скучной, особенно по сравнению с тем, как проводят время женщины в возрасте, рассказывает Софья.