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Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Фото: Reuters
Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан. Об этом сообщило в субботу Министерство внутренних дел Туниса.
По информации ведомства, предотвратить атаки удалось благодаря информации, полученной от задержанного 1 мая в горной местности Шаамби губернаторства Касерин (на западе страны) боевика Раэда Туати.
"Раэд Туати являлся членом террористической группировки "Окба ибн Нафаа", присягнувшей на верность "Аль-Каиде в странах исламского Магриба" (запрещенная в РФ террористическая группировка), — отмечается в документе. — Он примкнул к группировке в 2013 году и принимал участие во всех операциях, проведенных в губернаторствах Кеф, Джендуба и Касерин, в том числе в атаке на дом бывшего министра внутренних дел Лотфи Бен Джедду". "Раэд Туати также принимал участие в нападении на сотрудников Национальной гвардии в районе населенного пункта Булааба (губернаторства Касерин)", — указало МВД.
Операция по поиску других членов группировки продолжается, отмечается в заявлении ведомства.
С проблемой распространения идей радикального ислама и экстремизма Тунис столкнулся после революции 2011 года. Резкое снижение уровня жизни в центральных и южных регионах страны, ухудшение социально-экономической ситуации способствовали росту недовольства населения, чем успешно воспользовались экстремисты и вербовщики террористических и радикальных исламистских группировок. Ситуацию усугубляло отсутствие необходимой защиты границы с Ливией, где продолжается военно-политический кризис.
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Комментарии
В мире , МВД , Аль-Каида в странах исламского Магриба , Тунис
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