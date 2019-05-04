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Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Вечер был организован Всемирным боксерским советом для реабилитации спортсменов во всем мире.
Кличко заявил, что те, кто добился успеха в жизни, должны помогать людям.
"И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за $50 тысяч", — заявил он.
Ранее стало известно, что Виталий Кличко посетит Вашингтон и выступит на торжественном мероприятии, посвященном памяти сенатора Джона Маккейна.
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В мире , Украина , Джон Маккейн , Виталий Кличко , РИА Новости , США
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