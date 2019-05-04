Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".

Вечер был организован Всемирным боксерским советом для реабилитации спортсменов во всем мире.

Кличко заявил, что те, кто добился успеха в жизни, должны помогать людям.

"И поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за $50 тысяч", — заявил он.