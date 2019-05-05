Лидер украинских радикалов обнародовал «три ключевых вопроса» к Зеленскому

Олег Ляшко , лидер украинской Радикальной партии, обнародовал "три ключевых вопроса", которые он собирается задать Владимиру Зеленскому . При этом на личную встречу Ляшко не пришел, сославшись на то, что всегда может пообщаться с избранным президентом Украины по телефону.

В будущем личный разговор состоится, уверен Ляшко. Поэтому он назвал три его основных темы, передает РИА Новости.

Первая — восстановление мира на Украине. Вторая — восстановление экономики. Третья — преодоление бедности украинцев.

Никакие другие вопросы, включая вопрос о том, когда состоится инаугурация, радикала, по его словам, не интересуют.