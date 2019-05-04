Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов на группу военных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа, сообщает в субботу портал Infobae.
По предварительным данным, они попали в засаду, когда возвращались ранним утром с задания по проверке одного из ранчо на предмет деятельности террористов. В состав группы входили 25 военнослужащих и пятеро полицейских.
Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады, устроенной с учетом рельефа местности. В результате погибли четверо военнослужащих, включая генерала, и двое полицейских. Еще четверо участников группы получили ранения, их доставили в госпитали.
Официальные власти Венесуэлы пока никак не прокомментировали нападение.
Последние новости
"Поменяли шило на мыло": в Сети оценили ответ Зеленского Путину Для русских за рубежом назначен "день икс" Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве посоветовали Зеленскому не «креативничать»161
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции490
Задержан подозреваемый в массовом убийстве на Урале16
Депутат Госдумы устроил стрельбу на улице16
Десятки дач сгорели под Курганом1
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение