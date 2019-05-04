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Госслужащая продавала эротические фото через интернет и поплатилась 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Муниципальная работница из аргентинского департамента Ла-Плата Соня Пеллиццари была уволена со службы за то, что продавала через интернет свои эротические фото и видео. Об этом сообщает The Sun.
28-летняя девушка утверждает, что ее зарплата была недостаточно высокой, поэтому она начала продавать свои эротические фото, а затем и сниматься в порнографических видео. Доход от продажи она тратила на оплату счетов за квартиру и обучение в университете на педагогическом факультете. Девушка отказалась раскрыть размер своего дохода от продажи фото и видео, сказав лишь, что он был «большим».
Она начала работать в муниципалитете в 2011 году, а снимать эротические фото и порнографические видеоролики — в 2017 году.
Пеллиццари никогда не скрывала факта онлайн-торговли эротическим контентом, но была уволена после того, как одно из видео стало вирусным.
«Я не стыжусь этих видео, моя семья знала о том, чем я занимаюсь с самого начала, как и мои коллеги», — прокомментировала ситуацию Пеллиццари. Она также отвергла обвинения в проституции, заявив, что все мужчины, появлявшиеся с ней на видео — профессионалы, заключившие контракт на съемку.
В муниципалитете заявили, что проблема не в самом факте существования фото и видео, а в том, что девушка стала слишком много времени уделять их созданию, из-за чего страдала ее основная работа.
В феврале военнослужащая британской армии Бриони Мюррей (Briony Murray) оказалась моделью эротических фотосессий и роликов. В сети были обнаружены видео со стриптизом Мюррей, а также снимки, где она позирует в белье и топлес. На одном из фото она изображена в полковом галстуке. 26-летняя девушка до сих пор зарегистрирована на множестве тематических ресурсов. Там она фигурирует под псевдонимом Briony M, утверждая, что постоянно снимается с 2013 года. Сослуживцы Мюррей были шокированы находкой.
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