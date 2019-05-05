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Девять военных погибли во время нападения на лагерь Хафтара 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Reuters
Военный лагерь генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергся вооруженному нападению, в результате которого были убиты девять солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Атака произошла в городе Сабха в центральной части Ливии. По словам главы муниципалитета Хамида аль-Хияли, некоторые военнослужащие были обезглавлены.
Ранее сообщалось, что ЛНА вернула контроль над четырьмя районами ливийской столицы Триполи. 25 апреля стало известно, что армия Хафтара смогла оттеснить силы правительства национального согласия (ПНС) в районе Эль-Азизия, получив тем самым значительное преимущество: оттуда военные могли совершить серьезный рывок к южным районам Триполи.
Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества.
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — ПНС.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Войска , Муаммар Каддафи , Ливия
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