Девять военных погибли во время нападения на лагерь Хафтара

Военный лагерь генерального командования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергся вооруженному нападению, в результате которого были убиты девять солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Атака произошла в городе Сабха в центральной части Ливии . По словам главы муниципалитета Хамида аль-Хияли, некоторые военнослужащие были обезглавлены.

Ранее сообщалось, что ЛНА вернула контроль над четырьмя районами ливийской столицы Триполи. 25 апреля стало известно, что армия Хафтара смогла оттеснить силы правительства национального согласия (ПНС) в районе Эль-Азизия, получив тем самым значительное преимущество: оттуда военные могли совершить серьезный рывок к южным районам Триполи.

Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества.