Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции

Меры против учёных и спортивных команд — адмирал США предложил новые антироссийские санкции

По мнению американского адмирала Джеймса Ставридиса, расследование Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы США , хотя бы потому что его отчёт назывался «Российское вмешательство». Поэтому в своей статье для Time он предлагает продолжить изучение этого вопроса, а также принять дополнительные меры против России от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.

Расследование спецпрокурора Мюллера одним своим названием «Российское вмешательство» говорит о том, какая угроза висела над американскими выборами, пишет в своей статье для Time адмирал Джеймс Ставридис, бывший командующий силами НАТО в Европе.

«Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы — и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов», — пишет он.

По его словам, теперь необходимо задаться вопросом, как предотвратить подобный сценарий в 2020 году.

Ставридис признаёт: конгресс принял в ответ на эти подозрения санкции против России ещё в 2018 году, заморозил счета и закрыл границы для ряда россиян. А Дональд Трамп инициировал расследование о вмешательстве в выборы иностранных компаний. Но адмирал уверен: этого недостаточно. Санкции, по его словам, бьют по очень ограниченному кругу лиц и «даже на секунду не привлекают внимания президента Путина».

Так, американские сенаторы предложили законопроект, и не один, который обязал бы главу нацразведки за один месяц установить, было ли вмешательство, и в таком случае наложить новые санкции на российские банки и энергетический сектор. Но пока неясно, поддержат ли такую идею республиканцы.

И при этом Ставридис предупреждает, что не стоит ограничиваться лишь мерами против российского бизнеса. Так, можно принять санкции против спортивных команд, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций и даже самого Путина, предлагает адмирал. Например, он пишет о том, чтобы можно было раскрыть детали личных финансовых документов отдельных людей, с помощью кибератак затруднить им доступ к капиталам и запретить мировым финансовым институтам иметь с ними дело.

С другой стороны, в конгрессе есть уже некая усталость от санкций, так что ответить на действия России можно и иным способом, пишет автор статьи. Так, Вашингтон может открыто или тайно поддержать отдельных людей и группы в России, которые стремятся к демократии. Адмирал предлагает и полный запрет на въезд в США для всех россиян, вне зависимости от цели посещения. Также Штаты могут отказаться от сотрудничества с Россией по международным проектам, от восстановления Сирии до регулирования цен на нефть.

И все эти меры Ставридис не считаем чрезмерными, ведь, по его мнению, демократический процесс в США сильно пострадал из-за России. Кроме того, он полагает, что это стало бы хорошим сигналом для России и предупреждением, сколь серьёзные меры могут быть приняты в случае каких-либо дальнейших нападений. И передать эту идею можно как открыто, так и по закрытым дипломатическим линиям, то есть через каких-то бывших американских чиновников или военных.

По словам Ставридиса, расследование Мюллера стало лишь первым шагом в попытках узнать, какую роль сыграла Россия в избрании Трампа. Так, он отмечает, что нужно больше информации о том, как использовались кибератаки и социальные сети, кто отдавал команды и планируется ли что-либо подобное снова. Какие-то слушания на такие темы должны пройти в закрытом формате, но в основном всё должно быть доступно общественности. Причём он призывает допросить руководителей всех спецслужб США — они смогут прояснить американцам, что произошло, и так их сложнее будет обмануть в следующий раз.

При этом нельзя забывать и о внутриполитической работе. Так, необходимо провести широкую компанию, задействовав киберспециалистов, экспертов по выборам, федеральные и местные власти, чтобы исследовать наилучшие методики избирательного процесса, проверить местные органы на готовность проводить выборы. Нужно с самого раннего возраста учить детей распознавать правдивую и сфабрикованную информацию. Кроме того, необходимы новые законы, которые помешали бы кому бы то ни было извлечь пользу из иностранного вмешательства.