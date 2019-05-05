Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США

Адмирал армии США , бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time призывает ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.

Ставридис заявляет, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтвердило факт вмешательства России в американские выборы, при этом главным доказательством он считает название этого дела: "Российское вмешательство".

"Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы — и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов", — пишет он.

Поэтому Ставридис считает уже введенные санкции слишком слабыми и призывает принять более жесткие меры в отношении России в преддверии выборов в 2020 году. По его мнению, уже существующие ограничения "не привлекают внимания президента России Владимира Путина ".

Таким образом, американский военный призывает не ограничиваться санкциями против российского бизнеса, а ввести ограничения против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций и даже самого Путина.

Ставридис также предлагает открыто начать поддерживать людей или группы в России, стремящиеся к демократии. Кроме того, он также рассматривает вариант полного запрета въезда россиян на территорию США вне зависимости от цели приезда. При этом Вашингтон, по его мнению, также может отказаться от сотрудничества с Россией по международным проектам, от восстановления Сирии до регулирования цен на нефть.

Такие ограничения американский адмирал не считает чрезмерными, поскольку по вине России в США якобы серьезно пострадал демократический процесс. Он подчеркивает, что работа Мюллера была лишь началом в процессе расследования вмешательства России и ее роли в избрании президентом США Дональда Трампа . Ставридис также пообещал, что США продолжат вести углубленную работу по противостоянию России.