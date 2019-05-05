СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Уильямсон был уволен после того, как Мэй сообщили о его высказываниях относительно ее болезни. Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьер-министра страны и должна покинуть свой пост.

Сообщается, что Мэй узнала о соответствующих высказываниях за несколько недель до увольнения главы минобороны . При этом сам Уильямсон категорически отвергает эту версию, отмечает издание.

По словам некоторых помощников Мэй, доверие премьера к Уильямсону также было подорвано его стремлением направить британские войска за рубеж для выполнения миссий, которые, как опасалась премьер, могли привести к началу войны.

По данным издания, бывший министр обороны остро отреагировал, когда Мэй не позволила ему направить военные корабли в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, согласно документу совета национальной безопасности, попавшему в распоряжение издания, Уильямсон намеревался направить войска как минимум в пять африканских стран, включая Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Миссия предполагала поддержку стратегии Мэй по поддержанию мира и защите животных в Африке. Но, как утверждают источники минобороны, Уильямсон хотел "найти оправдание для отправки войск".

Ранее Мэй уволила Уильямсона с формулировкой "в связи с утратой доверия" из-за утечки информации с заседания Совета по нацбезопасности. Позже замглавы Столичной полиции Лондона Нил Басу заявил, что Скотланд-Ярд не будет заниматься расследованием утечки.

Пост министра обороны Гэвин Уильямсон получил в 2017 году, причем это назначение было сюрпризом для многих: он ранее не занимал никаких министерских постов, даже низкого уровня.