Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Байдена попал в новый скандал после аферы на Украине 

Газета.ру 2 часа назад
Фото: Jae C. Hong/AP
Сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер оказался в центре нового скандала после аферы на Украине, сообщает Fox News.
По данным издания, Хантер инвестировал деньги в китайское мобильное приложение, которое шпионило за гражданами.
Приложение использовалось для слежки за мусульманами в западной провинции Китая, где приблизительно миллион мусульман содержатся в лагерях «перевоспитания».
« (Коммунистическая партия Китая) использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концентрационные лагеря», — отметил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.
Газета.ру: последние новости
WashPost: Мюллер 65 раз процитировал в "российском деле" дневник сотрудницы Трампа Жена Зеленского призвала супруга держаться подальше от АП на Банковой Президент Австрии признался в русских корнях перед приездом в Россию
В мире , Джозеф Байден , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции78
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале10
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок163
Применим силу. НАТО 9 мая проведет секретные учения
Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии25
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение