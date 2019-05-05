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Катар объявил понедельник первым днем Рамадана 

РИА Новости + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Катар объявил понедельник, 6 мая, первым днем месяца мусульманского поста Рамадана, Саудовская Аравия ждет решения специального суда по этому поводу в воскресенье.
Комитет по наблюдению за полумесяцем министерства вакуфов и исламским делам Катара объявил в субботу, что Рамадан в Катаре начнется в понедельник, 6 мая.
"Комитет считает 4 мая 29-м днем лунного месяца шаабан, но он не смог увидеть зарождение новой луны на следующий день. Согласно хадису, который требует от мусульман начинать поститься и заканчивать пост после появления на небе новой луны, понедельник объявляется первым днем Рамадана, а воскресенье считается 30-м днем шаабана", — говорится в заявлении комитета, поступившем РИА Новости.
Комитет призвал всех мусульман почувствовать пользу от священного месяца, совершая благие дела.
В свою очередь Верховный суд Саудовской Аравии по толкованию появления полумесяца так и не выступил в субботу с ожидаемым объявлением о дне начала Рамадана.
"Суд не получил доказательств того, что сегодня вечером был виден полумесяц Рамадана, и завтра, в воскресенье вечером, проведет заседание, на котором выпустит решение с подтверждением этого", — говорится в сообщении суда, переданном Саудовским агентством новостей ٍSPA.
Исламский лунный календарь состоит из 12 месяцев по 29-30 дней. Всего в лунном году 354 или 355 дней, он короче солнечного календаря. Рамадан — девятый месяц года, наступающий после шаабана, в котором, если на небе не удалось увидеть лунный серп — свидетельство наступления Рамадана, насчитывают 30 дней.
Во время месяца поста Рамадана мусульманам вменяется в обязанность не есть, не пить, не курить и не испытывать плотских наслаждений с восхода до заката солнца. Богословы просят верующих в Рамадан уделять больше времени и внимания молитвам, чтению Корана, благотворительности и совершению добрых поступков.
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В мире , РИА Новости , Катар , Саудовская Аравия
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