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Трамп ведет себя как пресс-секретарь Путина, считает ведущий CNN 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на американского президента Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает CNN.
Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
По словам Таппера, президент США повел себя так, как будто он является официальным представителем Кремля.
"Просто, чтобы было ясно, президент не говорит "Ну, это то, что заявляет Путин". Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля", — отметил Таппер.
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В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN
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