Трамп пошутил с Путиным и пожалел

Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики

По мнению Шумера, Трамп должен был обсудить с Путиным тему «российского вмешательства», а также надавить на российского лидера по этому поводу.

«Вместо этого они сплетничали о теориях заговора Fox News?», — возмутился он.

Помимо этого, сенатор назвал приоритеты Трампа ужасными и подрывающими демократию.

Отсутствие обсуждения на эту тему отметила и журналистка CNN Эрин Бернетт. По ее мнению, Трамп принял расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера за шутку, так как не смог поднять на переговорах «одну-единственную» проблему. Журналистку Лору Джарретт также возмутило то, что, по ее мнению, лидеры стран «шутили» на эту тему.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая и длился почти полтора часа. Инициатором беседы выступила американская сторона. По словам американского лидера, они обсудили с российским коллегой торговлю, вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.