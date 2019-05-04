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На Трампа буквально набросились после переговоров с Путиным 

Вести.Ru + ещё 34 1 час назад
Фото: Reuters
"У России и США есть огромный потенциал для выстраивания прекрасных отношений" — это цитата из Twitter Дональда Трампа, который продолжает подводить итоги телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося накануне. В Кремле переговоры президентов назвали конструктивными. Путин и Трамп успели обсудить ряд тем, в частности, двустороннюю торговлю и ситуацию в Венесуэле. О якобы вмешательстве России в американские выборы лидеры лишь пошутили, но американские СМИ юмор не оценили.
Едва в отношениях России и США появилась надежда на позитив, у американской прессы сразу испортилось настроение. Дональд Трамп рассказал, что с Владимиром Путиным по телефону обсуждали Венесуэлу, КНДР, сокращение ядерных вооружений, торговлю, но тут в Белом доме опять возник Мюллер.
— Вы обсуждали с господином Путиным вопросы вмешательства в выборы, которые описаны в отчете Мюллера?
— Да, обсуждали. Он даже в некотором роде улыбнулся, когда сказал, что гора родила мышь. Он знал, что не было никакого сговора, — отметил Трамп.
— А вы сказали ему не вмешиваться в следующие выборы?
— Извините, я разговариваю, отвечаю на вопрос. А вы ведете себя очень грубо. У нас было хорошее обсуждение многих различных тем.
— Так вы сказали ему, чтобы он не вмешивался в следующие выборы?
— Мы это не обсуждали.
Сразу после этого на Трампа набросились.
"Он не только не поднял этот вопрос, но они еще и шутят об этом. Они шутят над тем, что Россия атаковала нашу демократию", — возмутилась ведущая CNN.
"Отличные новости для России. Они могут обращаться напрямую к Дональду Трампу, чтобы достичь своих целей", — сказал Майкл Макфол, экс-посол США в РФ.
"Атаки на США. Но президент Соединенных Штатов не поднял этот вопрос. Что же он тогда обсуждал?" — рассуждает телеведущая Марин Бурнетт.
"Президент Трамп не говорит: это то, что заявляет Путин. Он говорит о точке зрения Путина, как будто Трамп является его пресс-секретарем", — считает журналист Джейк Тэппер.
Очевидно, увидев часть из этого по телевизору, Трамп отреагировал в Тwitter.
"Очень хороший звонок был президенту России Путину. Огромный потенциал для отличных отношений с Россией, несмотря на то что вы читаете и видите в фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по поводу "российского сговора". Мир может стать лучше и безопаснее. Замечательно!" — написал Трамп.
Получается, какие бы расследования ни проводились, какие бы выводы ни делал Мюллер, Трамп по-прежнему под подозрением. И эта подозрительность будет только расти — по мере приближения к выборам 2020 года.
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Комментарии1
В мире , США , Майкл Макфол , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN
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