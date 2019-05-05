В белорусской коррупции ищут российский след

По обвинению в получении взяток задержаны Андрей Втюрин, бывший начальник охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко , а также генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. В обоих случаях взяткодателями, по данным КГБ Белоруссии, были граждане России , которые тоже задержаны и сотрудничают со следствием.

Втюрин, по официальной версии, был задержан 3 мая с поличным при получении взятки в размере 148 тысяч долларов от некоей российской компании за продвижение ее интересов. КГБ Белоруссии сообщил также о задержании взяткодателя, гражданина России.

Андрей Втюрин — уроженец Пензы , он почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Белоруссии, с 2007-го по 2014 год был ее руководителем. Затем занимал должность заместителя госсекретаря Совбеза. Еще 24 апреля Лукашенко своим указом освободил его от этой должности «за проступки, дискредитирующие звание военнослужащего». Подробности неизвестны.

Что касается главы «Белтелекома» Сергея Сиводедова, то он якобы получил 15 тысяч евро от некоего россиянина «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования». Сумма, даже по меркам Белоруссии, не впечатляет. Правда, при обысках по месту жительства Сиводедова обнаружено и изъято еще почти полмиллиона долларов США.

Арест бывшего главного охранника Лукашенко можно назвать беспрецедентным, отмечает политический обозреватель информационной компании «БелаПАН» Александр Класковский . Он также предположил, с чем это может быть связано.

Александр Класковский политический обозреватель информационной компании «БелаПАН» «В последнее время кампания борьбы с коррупцией усилена, потому что не очень-то хорошо в экономике обстоят дела. А уже наклевываются очередные президентские выборы. Поэтому не исключено, что дела Втюрина и Сиводедова просто пойдут как очередной этап борьбы с коррупцией. Некоторые источники, например Telegram-каналы, утверждают, что на самом деле, скажем, того же Втюрина задержали за то, что он имел слишком тесные связи с российскими спецслужбами. Даже если предположить, что под этой конспирологией есть какая-то реальная почва, то, наверное, белорусское руководство не заинтересовано афишировать, что вот щупальца российских спецслужб проникли так далеко».

По данным белорусских СМИ, Втюрин и Сиводедов были задержаны еще в апреле, причем одновременно. Агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщало, что бывшего начальника охраны Лукашенко уличили в неоднократных сливах информации Федеральной службе безопасности Федеральной службе охраны России.

Вина же главы «Белтелекома» Сиводедова, по данным того же агентства, заключается в том, что он фактически передал России контроль над каналом подключения Белоруссии к интернету.

Есть как минимум еще одна версия случившегося, говорит заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Богдан Безпалько заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ «Я считаю, что это просто охота на ведьм со стороны Александра Григорьевича Лукашенко, которая вызвана стремлением устранить малейших возможных конкурентов во власти. То есть он просто проводит, скажем так, плановые чистки. В том числе и в отношении того, кого он считает человеком, способным навести какие-то мосты с представителями российских элит, а соответственно, составить ему лично, Александру Лукашенко, конкуренцию. Он считает, что, оставив себя в качестве единственного коммуникатора, он обеспечит себе, таким образом, вынужденную поддержку со стороны Российской Федерации. Кстати, в чем-то эти тактика и стратегия оправдываются, потому что действительно вести дела нужно только, получается, с самим Лукашенко. Пока что это работает».

В тот же день, когда в Минске объявили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко, стало известно, что до Белоруссии наконец-то дошла «чистая» российская нефть. Новая партия сырья соответствует необходимым стандартам, подтвердил концерн «Белнефтехим».