Европе указали на вседозволенность Москвы

Посол США Германии Ричард Гренелл возмутился «немыслимой» политикой Европы по отношению к России . Об этом он рассказал в интервью изданию Focus.

Он подверг критике нерешительность Европы в выражении позиции к Москве . По его словам, несколько десятилетий назад европейские страны не позволили бы России совершать те действия, которые страна предпринимает сейчас.

«Абсурдно было бы сказать, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо!» — сказал Гренелл, добавив, что именно это и происходит сейчас.

Ранее сообщалось, что дипломат пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2». «С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев и западные страны не признают республику российской и называют случившееся аннексией и оккупацией.