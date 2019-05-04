США готовятся к «убийству» договора СНВ-3, пишут СМИ

Президента США Дональд Трамп , предлагая России Китаю новые соглашения по ограничению ядерного оружия, пытается отвлечь внимание от договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), пишет американский эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал в статье для военного портала Defense One.

Он считает, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон , который является ярым противником контроля над вооружениями, хочет воспользоваться перспективой новых переговоров с Китаем и Россией, чтобы помешать продлению договора СНВ-3.

Вулфстал отмечает, что Болтон "похоронил" уже не одно международное соглашение, и он явно рассчитывает повторить то же самое и СНВ-3, прежде всего из-за того, что этот договор ограничивает США. С точки зрения Трампа, этот договор — еще одно наследие его предшественника Барака Обамы , чью работу он всячески критикует и пытается уничтожить.

Он также отмечает тот факт, что администрация Трампа совершенно не говорит о продлении договора СНВ-3, а лишь продвигает темы новых соглашений.

"По моему мнению, со всей очевидностью можно сказать, что по вышеупомянутым причинам президент Трамп и Болтон были бы более чем рады избавиться от СНВ — тем или иным способом", — подчёркивает эксперт.

Вулфстал также заявляет, что новые переговоры не будут такими легкими, как во времена Обамы, как надеется Трамп. Администрация предыдущего президента смогла за счет признанных экспертов с глубокими связями в России и опытных военных советников в короткие сроки прийти к соглашению, однако нынешним властям с такой репутацией и международной обстановкой не удастся достичь такого же результата.

При этом он отмечает, что Россия стала гораздо сильнее в военном плане, и в некоторых сферах она сильно обходит США, поэтому вряд ли согласится так просто отказаться от новых вооружений. А если СНВ-3 не будет продлен, Москва продолжит еще быстрее совершенствовать свое оружие без оглядки на США.

В заключение Вулфстал подчеркивает, что рвение Трампа к новым соглашениям заслуживает внимания, однако он также призывает "не дать себя обмануть и поверить, что эти усилия важнее продления существующего соглашения, которое находится под угрозой". В противном случае, по словам эксперта, будет уничтожен последний барьер, сдерживающий полномасштабную ядерную гонку, которая не пойдет на пользу ни США, ни России.

Соглашение СНВ-3

Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.