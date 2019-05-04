Пассажиры приводнившегося в США самолета эвакуировались на его крылья

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский . Пассажиры самолета в Джексонвилле эвакуировались на крылья приводнившегося лайнера, свидетельствуют фотографии, распространенные местным телеканалом WJXT.

Телеканал распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета, приводнившегося на реке. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот. Телеканал сообщил, что получил фото «из военного источника».

Самолет, с которым произошел инцидент в Джексонвилле, принадлежит компании Miami Air и летел с Кубы, сообщили ранее СМИ.

По его данным, самолет летел из залива Гуантанамо на Кубе, где находится база ВМС США. Речь идет о чартерном рейсе.

Как сообщил ранее шериф Джексонвилла, все пассажиры живы. CNN сообщало, что на борту было 136 человек. По данным Fox News, на борту было 142 человека.