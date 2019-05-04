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Пассажиры приводнившегося в США самолета эвакуировались на его крылья 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Eric Piermont
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пассажиры самолета в Джексонвилле эвакуировались на крылья приводнившегося лайнера, свидетельствуют фотографии, распространенные местным телеканалом WJXT.
Телеканал распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета, приводнившегося на реке. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот. Телеканал сообщил, что получил фото «из военного источника».
Самолет, с которым произошел инцидент в Джексонвилле, принадлежит компании Miami Air и летел с Кубы, сообщили ранее СМИ.
По его данным, самолет летел из залива Гуантанамо на Кубе, где находится база ВМС США. Речь идет о чартерном рейсе.
Как сообщил ранее шериф Джексонвилла, все пассажиры живы. CNN сообщало, что на борту было 136 человек. По данным Fox News, на борту было 142 человека.
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