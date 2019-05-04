Белый дом в курсе "действий Северной Кореи" и отслеживает события, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея провела испытательный пуск ракеты малой дальности. Пуск был осуществлен в восточном направлении из района города и порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск произведен в сторону Японского моря в 9.06 (3.06 мск).
"Мы в курсе действий, которые Северная Корея предприняла сегодня вечером. Мы продолжим отслеживать (ситуацию) по мере необходимости", — сказала Сандерс.