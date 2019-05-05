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США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинцами 

News.ru + ещё 88 21 минуту назад
Фото: Ramez Habboub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
США осуждают ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками и поддерживают право Израиля на самооборону от подобных нападений. Об этом говорится в заявлении госдепартамента.
Мы призываем тех, кто несёт ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию. Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону от этих отвратительных нападений, — приводит РИА Новости заявление госдепартамента США.
В госдепе также призвали граждан США, находящихся в Израиле «проявлять осторожность и быть начеку в чрезвычайных ситуациях».
Ранее сообщалось, что за день палестинские боевики выпустили около 200 ракет и мин по южным районам Израиля. В ответ военные еврейского государства атаковали порядка 70 целей в секторе Газа и продолжают отвечать авиаударами на обстрелы.
News.ru писал о том, что израильские военные разбомбили офис турецкого государственного информагенства Anadolu. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что это был акт насилия против невинных людей, которые просто выполняют свою работу.
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В мире , Ближний Восток , Мевлют Чавушоглу , Госдеп США , РИА Новости , Израиль , США
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