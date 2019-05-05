США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинцами

США осуждают ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками и поддерживают право Израиля на самооборону от подобных нападений. Об этом говорится в заявлении госдепартамента

Мы призываем тех, кто несёт ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию. Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону от этих отвратительных нападений, — приводит РИА Новости заявление госдепартамента США.

В госдепе также призвали граждан США, находящихся в Израиле «проявлять осторожность и быть начеку в чрезвычайных ситуациях».

Ранее сообщалось, что за день палестинские боевики выпустили около 200 ракет и мин по южным районам Израиля. В ответ военные еврейского государства атаковали порядка 70 целей в секторе Газа и продолжают отвечать авиаударами на обстрелы.