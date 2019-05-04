Император Японии Нарухито впервые обратился к народу с речью

Новый император Японии с супругой впервые появились перед народом через три дня после интронизации.

Новый император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако, впервые появились перед своим народом после интронизации, которая прошла три дня назад. При этом император впервые обратился к народу с короткой речью.

«Большое спасибо за поздравления от всех вас в мой адрес после церемонии преемственности престола. Я молюсь за ваше здоровье и счастье, и искренне надеюсь, что Япония будет вместе с другими странами стремиться к миру во всем мире и достигнет еще большего процветания», — цитирует 59-летнего императора канал NHK.

Императорская чета стояла на балконе своего дворца, который застеклен бронированным стеклом. Вместе с ними появились 13 совершеннолетних членов императорской семьи, среди которых и младший брат монарха, 53-летний принц Акисино. Он теперь стоит первым в очереди на Хризантемовый трон.

Император Нарухито унаследовал трон от своего отца, 85-летнего Акихито, после того, как тот добровольно отрекся от престола в апреле. Президент России направил поздравлении новому японскому императору, отметив, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем.