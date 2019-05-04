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Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Ущерб украинской нефтегазовой компании «Укртранснафт» от остановки транзита «грязной» российской нефти по нефтепроводу «Дружба» составил 29,2 миллиона гривен (около одного миллиона долларов). Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает издание «Украинские новости».
Недополученная выручка «Укртранснафты» рассчитана по состоянию на 3 мая. По планам компании, объемы перекачки нефти будут увеличены в последующие отчетные периоды до конца 2019-го года.
25 апреля «Укртранснафт» в Facebook заявил, что приостановка транзита «грязной» российской нефти — вынужденный шаг, и, согласно договору, «все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила своих обязанностей».
Белоруссия сообщила о снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» 19 апреля. По данным «Транснефти», эксплуатирующей российский участок нефтепровода, загрязнение произошло между Самарой и Унечей и стало результатом умышленных действий. Из-за снижения качества нефти Белоруссия остановила ее транзит в Европу в направлении Польши и Украины.
Российская «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. Была создана комиссия по расследованию инцидента при Минэнерго России. Согласно предварительным оценкам, общий объем «грязной» нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около пяти миллионов тонн.
Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. По нему через Белоруссию осуществляется транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.
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В мире , Транснефть , Минэнерго
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