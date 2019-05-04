Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские консерваторы потерпели серьезное поражение на выборах в местное самоуправление 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Правящая партия Великобритании потеряла около полутора тысяч депутатских мандатов на выборах в органы местного самоуправления. Это худший результат за четверть века. Для сравнения, лейбористы потеряли 80 мест.
Пока подсчитана половина голосов, но премьер-министр Тереза Мэй уже признаёт — для партии наступили "тяжелые времена". Таких результатов тори не получали с 1995 года, отмечает телеканал "Россия 24".
Английские эксперты отмечают успех либеральных демократов, которые желают сохранить королевство в ЕС, и небольших партий. Они считают, избиратели устали от разногласий политиков и подвешенной ситуации с Брекзитом.
Вести.Ru: последние новости
Власти Венесуэлы расследуют попытку госпереворота Коломойский признался, что он с Аваковым "болеет против Пети" Король Таиланда вступил в брак с генералом
В мире , Brexit , Тереза Мэй , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнул в реку: в США потерпел крушение пассажирский Boeing-73796
Европе указали на вседозволенность Москвы194
Названо число пострадавших в инциденте с Boeing 737
Назван срок, когда украинцы «снова станут братьями» для РФ60
В Москве загорелись «Известия»
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение