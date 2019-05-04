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США провоцируют военный конфликт с Ираном, полагает американский эксперт 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Новые угрозы санкций США против Ирана провоцируют выход Тегерана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возможный военный конфликт, сказал РИА Новости профессор Джорджтаунского университета, автор книги "Теряя врага — Обама, Иран и триумф дипломатии" Трита Парси.
"Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа, похоже, намерена спровоцировать Иран на выход из ядерной сделки. Они делают все что могут, чтобы лишить Иран выгод от сделки. А теперь они пытаются практически помешать (Ирану) оставаться в сделке", — сказал Парси.
"Как только Иран покинет сделку, вероятно, (советник президента США по нацбезопасности) Джон Болтон устроит эскалацию в направлении военного конфликта", — добавил эксперт.
Госдепартамент объявил в пятницу вечером, что может ввести санкции на дополнительное строительство на территории АЭС в Бушере и на вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду. Также США заявили, что "не потерпят" обогащения урана Ираном и производства тяжелой воды выше существующих лимитов. Кроме того, госдеп потребовал от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлом военном аспекте ядерной программы". Иран отрицает намерение разработать ядерное оружие.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп восстановил все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США.
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В мире , Армия , Джон Болтон , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , Госдеп США , МАГАТЭ , РИА Новости , Иран , США , Тегеран
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