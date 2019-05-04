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Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Ariana Cubillos / AP Photo
Правительство США могло заручиться поддержкой военнослужащих Венесуэлы, если бы оказало помощь одному из высокопоставленных генералов страны. Об этом стало известно Associated Press.
По данным агентства, в 2017 году глава президентской гвардии Иван Эрнандес направил запрос в США с целью получения визы для лечения трехлетнего сына, которому была необходима операция на головном мозге в Бостоне.
Спустя несколько дней после обсуждения вопроса администрация президента США Дональда Трампа приняла решения отклонить заявку генерала. Отмечается, что Вашингтон не увидел смысла помогать высокопоставленному члену социалистического правительства, которое он считал «коррумпированным и бандитским».
Как отмечает агентство, разрешение на въезд в США для семьи Эрнандеса позволило бы администрации Трампа повысить лояльность военных оппозиционным силам. 2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Администрация США , Associated Press , Венесуэла , США
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