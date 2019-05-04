Нержавеющая леди. Как Тэтчер помогла Советскому Союзу рухнуть

Сорок лет назад к власти в Британии пришла Маргарет Тэтчер . "Железная леди" снижала расходы на образование, беспощадно боролась с профсоюзами, сепаратистами и внутрипартийной оппозицией, разгоняла демонстрации, победила в войне за далекие Фолклендские острова. Кроме того, она была жестким критиком Советского Союза и внесла заметный вклад в его разрушение.

Дочь лавочника

"Эта женщина своевольна, упряма и самонадеянна", — такую характеристику дали в 1948 году Маргарет Робертс , в замужестве Тэтчер, в отделе кадров компании ICI и не взяли на работу.

Ее методы управления считались спорными и порой радикальными. Она не шла на компромиссы по принципиальным вопросам, что привело к массовым протестам британцев и бунту в ее же партии.

Тэтчер не раз упоминала о большом влиянии, которое оказал на нее отец — Альфред Робертс. Владелец собственной торговой точки, он был членом местного совета и одним из старейшин методистской церкви.

В Оксфорде Маргарет изучала естественные науки. Потом работала в компании, выпускавшей изделия из пластмассы. Баллотировалась в парламент небольшого городка в графстве Кент — не прошла. Но внимание местной прессы все-таки привлекла и голоса у лейбористов оттянула.

Вышла замуж за бизнесмена Дениса Тэтчера, через пару лет родила близнецов — Кэрол и Марка.

Наконец получила первый депутатский мандат. Была помощником министра, а после провала консерваторов на выборах 1964 года вошла в теневой кабинет министров. Ей доверили вопросы земли и домовладения. Маргарет принялась активно бороться за то, чтобы те, кому предоставили социальное жилье, в итоге смогли выкупить его в собственность.

"Ты проиграешь. Всего хорошего"

В 1970-м консерваторы пришли к власти, и премьер-министр Эдвард Хит доверил Тэтчер министерство образования . Ее главной задачей было сокращение расходов в ведомстве. И она нашла лазейку: в итоге государство прекратило поставлять в школы бесплатное молоко для учеников в возрасте от семи до 11 лет. С тех времен к ней прилипло прозвище, придуманное лейбористами, — "Thatcher, milk snatcher" ("Тэтчер — похитительница молока"). Она потом не раз жалела о том своем распоряжении: "За минимум политической выгоды я получила максимум политического позора".

Впрочем, в правительстве ее оценили. Заговорили о том, что однажды именно она возглавит консерваторов. Сама Тэтчер это всячески опровергала. Вряд ли на моем веку, уверяла она, в Великобритании премьер-министром назначат женщину.

Тем временем под Хитом закачалось кресло: из-за нефтяного кризиса 1973 года в стране ввели трехдневную рабочую неделю, что привело к массовым забастовкам шахтеров. В феврале 1974-го его кабинет пал.

В оппозиции Тэтчер стала теневым министром экологии, однако ненадолго. У нее возникли разногласия с Хитом из-за экономической политики. И Маргарет решила бороться за пост лидера Консервативной партии

Она вспоминала, что, когда объявила об этом Хиту, он не воспринял ее слова всерьез, даже не взглянул на нее, лишь произнес: "Ты проиграешь. Всего хорошего". Однако Тэтчер победила. Впервые в истории Соединенного Королевства партию тори возглавила женщина. Выборы они выиграли в 1980 году.

Маленькая победоносная война

На посту премьера она первым делом принялась восстанавливать финансовую систему страны. Главной задачей правительства объявила борьбу с инфляцией. Вводила все новые налоги и сокращала расходы на образование и ЖКХ. Столь жесткие меры многим пришлись не по вкусу. Но Маргарет не уступала, продолжая гнуть свою линию.

В результате ее рейтинг упал до 25 процентов — на тот момент это был самый низкий показатель у премьер-министров в истории Британии. Впрочем, когда экономика пошла в рост, симпатии избирателей к Тэтчер вернулись.

Но для победы на очередных выборах этого было недостаточно. Помогла война с Аргентиной за Фолклендские острова. Британцы гордились тем, что их премьер так решительно отреагировала на вторжение. Рейтинг Тэтчер взлетел до 55 процентов. И тори снова обошли лейбористов.

В 1984 году — новое испытание: профсоюз горняков объявил общенациональную забастовку после того, как правительство сообщило о закрытии 20 шахт и об увольнении десятков тысяч рабочих. Шахтеры были настроены решительно, однако и премьер не собиралась уступать. "Англия ближе к гражданской войне, чем когда-либо за последние 350 лет", — писали тогда газеты.

Тэтчер сразу заявила, что никаких переговоров с горняками не будет. Власти были готовы к кризису: в 1973-м уже возникала похожая ситуация, правительство сделало выводы и позаботилось о запасах угля на ТЭЦ. Спустя год шахтеры прекратили стачку, так ничего и не добившись. Действия Тэтчер оздоровили британскую угледобывающую отрасль, однако лишили тысячи семей средств к существованию.

Когда осужденные боевики ИРА — ирландской военизированной группировки, добивавшейся независимости Северной Ирландии, — объявили голодовку, выдвинув ряд требований по смягчению тюремного режима, Тэтчер тоже не пошла на уступки. В результате десять заключенных умерли от истощения. Возникшие по этому поводу массовые беспорядки жестко подавили.

Противник единой Европы

В 1987 году Тэтчер третий раз подряд возглавила правительство. Такого в Великобритании еще не было. Едва отпраздновав победу на выборах, "железная леди" ввела новый налог на содержание местного самоуправления. То, что бедным придется платить столько же, сколько и самым богатым, возмутило британцев.

Столь бурных уличных протестов страна в своей новейшей истории не видела. Масла в огонь добавила и политика кабинета в отношении единой Европы. Убежденный евроскептик, Тэтчер считала "попытки подавить национальные чувства и сконцентрировать власть в сердце европейского конгломерата" крайне опасными. "Европа сильна именно потому, что Франция остается Францией, Испания — Испанией, а Британия — Британией: со своими традициями, обычаями и национальной идентичностью. Попытка запихнуть их в какую-нибудь универсальную европейскую схему — величайшая глупость", — говорила она.

На фоне этой риторики только что отправленный в отставку с поста министра иностранных дел сэр Джеффри Хау обрушился с критикой на политику премьера и призвал однопартийцев побороться за пост лидера консерваторов. В партии назрел раскол.

Для победы в первом раунде Тэтчер не хватило двух голосов, однако она собиралась продолжить борьбу. Ее советники убеждали, что проигрыш неизбежен. "Это было предательство с улыбкой на лице", — так охарактеризует она потом произошедшее.

На следующем заседании кабинета Тэтчер объявила об уходе. Ее сменил Джон Мэйджор , возглавлявший правительство в течение последующих семи лет.

Тэтчер получила титул баронессы Кестевенской, а впоследствии — Благороднейший орден подвязки, высший рыцарский орден Великобритании. Даже после отставки, пока позволяло здоровье, она сохраняла огромное влияние на британскую политику. Несмотря на запреты врачей и плохое самочувствие, продолжала появляться на публике, ее приглашали на Даунинг-стрит.

"Железная леди" советских газет

Во внешней политике Тэтчер ориентировалась на США. В том числе и в отношении СССР. Она поддержала размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе и Стратегическую оборонную инициативу Рейгана.

Впрочем, это не помешало ей наладить контакт с Михаилом Горбачевым . В 1984 году Тэтчер встретилась с советским лидером в Лондоне, а через год прилетела в СССР с официальным визитом. "Мы можем работать вместе", — заверила она западных коллег.

Говорят, что "железной леди" ее прозвала одна из советских газет. Тэтчер это очень понравилось.

Он всегда критиковала Москву, заявляя, что "русские настроены на мировое господство, они стремительно приобретают средства, которые необходимы для того, чтобы стать самым могущественным имперским государством, которое когда-либо видел мир". "Мужчины в советском Политбюро выбрали пушки вместо масла, в то время как для нас все остальное важнее пушек", — утверждала Тэтчер.

Коммунизм был для нее неприемлем, и все же она считала, что за счет взаимных уступок мирное сосуществование в восточным блоком возможно. Готовность сотрудничать Тэтчер продемонстрировала в интервью советским журналистам. Часовая беседа в прямом эфире Центрального телевидения СССР произвела сенсацию. Это было одно из первых проявлений горбачевской гласности — западный политик обращалась к советским зрителям без цензуры и купюр, разрушив многие стереотипы.

Но ее выступление в американском Хьюстоне в 1991 году звучит как признание в том, что "Великобритания и другие западные страны разрушали СССР".

Тэтчер приписывают крайне жесткие и циничные высказывания о России. Например, что на такой территории "экономически оправданно проживание 15 миллионов человек". Она не скрывала: "мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики СССР и создание там внутренних трудностей", "мы рассчитывали вызвать в Советском Союзе массовое недовольство населения". "К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной", — сетовала "железная леди".

От любви до ненависти

Тэтчер умерла почти шесть лет назад, а политическую карьеру завершила за четверть века до этого. Но ее личность по-прежнему вызывает споры в британском обществе.

Многие эксперты пришли к выводу, что нововведения Тэтчер понизили благосостояние населения. Усилилось имущественное расслоение общества — если в 1978 году самые богатые британцы получали в 28 раз больше, чем в среднем по стране, то в 1990-м этот показатель увеличился до 70. Число бедных за время ее правления удвоилось — с полутора до трех миллионов человек. Больше всего пострадали города и районы, ориентированные на тяжелую промышленность и добычу сырья.

В 2013 году провели соцопрос. Выяснилось, что половина британцев считают Тэтчер лучшим премьер-министром в истории, а половина — худшим. Равнодушных практически нет. Ее либо любят, либо ненавидят.