В Таиланде впервые за почти 70 лет пройдет коронация короля

Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) пройдет в субботу в Бангкоке . Церемонии по этому случаю начнутся за день до годовщины коронации покойного короля Пумипона Адульядета (Рамы IX), которая состоялась 5 мая 1950 года. С 4 по 6 мая большинство мероприятий, связанных с важнейшим для тайцев событием, будет проходить в Большом королевском дворце и транслироваться в прямом эфире по телевидению и через интернет.

Коронация состоится спустя 2,5 года после того, как Маха Вачиралонгкорн стал королем страны.

4 мая

В первый день в 10:09 по местному времени (06:09 мск) в королевской резиденции Чакрабат Биман начнется ритуал королевского очищения или "Сонг Муратха Бхисек". Во время него на голову короля будет пролита священная вода, собранная на территории королевства. Далее последует церемония помазания в тронном зале Байсала Даксин. После этого Его величество отправится к трону Бхадрапитха и сядет под девятиярусным зонтом, где главный брамин вручит Раме Х королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

После водружения короны и облечения властью Рама Х озвучит свой первый королевский приказ. В 14:00 (10:00 мск) Его величество предоставит аудиенцию членам королевской семьи, Тайного королевского совета и кабинета министров, а также высокопоставленным должностным лицам, которые соберутся вместе в тронном зале Амариндра Виничхая, чтобы выразить свои наилучшие пожелания королю. Затем в 16:00 (12:00 мск) Рама Х отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде.

Завершится день в Чакрабат Биман церемонией принятия королевской резиденции. Суть ритуала заключается в символическом заселении в жилье.

5 и 6 мая

В воскресенье в 09:00 (05:00 мск) в тронном зале Амариндра Виничхая состоится вручение монограммы и наделение королевским титулом Рамы Х, а также присвоение рангов членам королевской семьи. Во второй половине дня — в 16:30 (12:30 мск) — начнется пешая процессия, во время которой собравшиеся люди смогут отдать дань уважения своему новому королю. По оценкам полиции, более 200 тыс. человек посетят церемонию коронации 5 и 6 мая.

Маршрут королевской процессии начнется и завершится в Большом королевском дворце. По пути Рама Х совершит несколько остановок, во время которых он отдаст дань уважения ликам Будды.

На следующий день в 16:30 (12:30 мск) Его величество выйдет на балкон зала Суддхайсаварьа Прасад в Большом королевском дворце, чтобы принять добрые пожелания от народа. Спустя час в тронном зале Чакри Маха Прасад Рама Х даст аудиенцию представителям дипломатических миссий, а также примет их поздравления по случаю коронации.

Заключительная часть

Заключительной частью коронации Рамы Х станет процессия королевских барж, которая состоится в конце текущего года. Церемония начнется на пирсе Васукри, откуда король отправится по реке Чао Прайя к храму Ват Арун (Храм утренней зари), там буддийским монахам будут вручены робы.

Ожидается участие 50 барж и порядка 2,3 тыс. гребцов. Общая протяженность пути составит свыше четырех километров. Плавание будет сопровождаться исполнением песен.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена. Согласно некоторым данным, общая стоимость проведения мероприятий, связанных с коронацией, оценивается в один миллиард батов (31,3 млн долларов).