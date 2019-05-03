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США назвали «Северный поток — 2» геополитическим оружием 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Вашингтон и Братислава выступают против использования энергопроектов «в качестве геополитического оружия, включая „Северный поток — 2“, заявил Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
США заявили о поддержке „суверенитета, территориальной целостности и энергетической безопасности Украины“. Одной из мер в данном направлении назван реверс газа из Словакии на Украину. По мнению американской стороны, антироссийские санкции должны оставаться в силе до полного выполнения минских соглашений, передает РИА „Новости“.
Напомним, Украина, ЕС и США неоднократно упрекали Россию в невыполнении Минских соглашений, при том, что Москва является не их участником, а гарантом их исполнения.
Необходимо отметить, что именно США и страны Запада в интересах Украины политизируют „Северный поток — 2“. США используют политические предлоги для введения санкций против энергетических проектов России, заставляя Европу покупать американский газ.
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Комментарии10
В мире , Петер Пеллегрини , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости , Словакия , США
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