США назвали «Северный поток — 2» геополитическим оружием

США заявили о поддержке „суверенитета, территориальной целостности и энергетической безопасности Украины“. Одной из мер в данном направлении назван реверс газа из Словакии на Украину. По мнению американской стороны, антироссийские санкции должны оставаться в силе до полного выполнения минских соглашений, передает РИА „Новости“.

Напомним, Украина, ЕС и США неоднократно упрекали Россию в невыполнении Минских соглашений, при том, что Москва является не их участником, а гарантом их исполнения.

Необходимо отметить, что именно США и страны Запада в интересах Украины политизируют „Северный поток — 2“. США используют политические предлоги для введения санкций против энергетических проектов России, заставляя Европу покупать американский газ.