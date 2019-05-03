О первых шагах Зеленского проинформировали Евросоюз

Уточняется, что советники Александр Данилюк и Руслан Рябошапка познакомили представителей Евросоюза с приоритетами Зеленского.

По словам Данилюка, украинскую сторону "заверили в полной поддержке". Он также отметил, что обсуждалось усиление санкций против России.