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О первых шагах Зеленского проинформировали Евросоюз 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского проинформировали послов 28 стран Европейского союза в Брюсселе о его первых шагах на посту, передает ТАСС.
Уточняется, что советники Александр Данилюк и Руслан Рябошапка познакомили представителей Евросоюза с приоритетами Зеленского.
По словам Данилюка, украинскую сторону "заверили в полной поддержке". Он также отметил, что обсуждалось усиление санкций против России.
Представители команды Зеленского также встретились с советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.
Ранее в Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В мире , Европа , Украина , Жан-Клод Юнкер , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , ЕС , Еврокомиссия , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Брюссель
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