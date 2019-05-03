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WashPost: Мюллер 65 раз процитировал в «российском деле» дневник сотрудницы Трампа 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Одним из главных информаторов для расследовавшего "российское вмешательство" специального прокурора Роберта Мюллера о хаосе, царившем в Белом доме, стала Энни Дональдсон, пишет американская газета The Washington Post.
Она работала в штабе юриста Белого дома Донна Макгана и ежедневно фиксировала действия президента США Дональда Трампа. Газета сравнивает ее заметки с записями, которые были сделаны для внутреннего пользования в Белом доме Ричарда Никсона. Именно они сыграли решающее значение в Уотергейтском скандале.
Ее ежедневная привычка документировать разговоры и встречи помогла в расследовании о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В "российском деле" Мюллер 65 раз ссылается на ее записи.
" [Трамп] вне себя, становится все жарче и жарче", — писала она о президенте США.
Тогда в марте 2017 года Дональдсон описала, как Трамп сказал Макгану, что был в ярости из-за показаний бывшего главы ФБР Джеймса Коми конгрессу США о расследовании сговора с Россией. Президент США почувствовал себя преданным, пишет WP.
Среди эпизодов, описанных в заметках девушки, встречается то, как Трамп был возмущен тем, что директор ФБР Джеймс Коми открыл расследование о возможных связях между Россией и его штабом, попытки президента США оказать давление на генерального прокурора Джеффа Сешнса и уволить спецпрокурора Роберта Мюллера.
В настоящее время Дональдсон не работает в Белом доме.
В судебном комитете палаты представителей США планируют вызвать ее для дачи показаний в качестве важного свидетеля.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Джеймс Коми , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Ричард Никсон , ФБР , Washington Post
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