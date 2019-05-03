В день приема у жителей ДНР и ЛНР заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе у здания миграционной службы в Донецке скопились огромные очереди; в Сети опубликовано видео, сделанное у этого здания.
Очередь начала формироваться с 5.00, к 9.00 у дверей было уже около 80 человек, сообщает «Звезда», публикуя видео от дверей ведомства.
Напомним, 3 мая начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.