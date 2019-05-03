Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео огромной очереди за российскими паспортами в Донецке 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: скрин видео
В день приема у жителей ДНР и ЛНР заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе у здания миграционной службы в Донецке скопились огромные очереди; в Сети опубликовано видео, сделанное у этого здания.
Очередь начала формироваться с 5.00, к 9.00 у дверей было уже около 80 человек, сообщает «Звезда», публикуя видео от дверей ведомства.
Напомним, 3 мая начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кикабидзе обратился к Зеленскому Правительство Эстонии восстало против Европы В Раду внесен законопроект об инаугурации Зеленского
В мире , Украина , Владимир Путин , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум70
МИД поставил Киев на место после слов про «Бессмертный полк»4
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию339
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала112
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему58
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение