Лукашенко назвал открытие второй ВПП в аэропорту Минска величайшим достижением

Белорусские специалисты построили в Национальном аэропорту Минска вторую искусственную взлетно-посадочную полосу. В ее открытии принял участие глава Белоруссии Александр Лукашенко , который назвал это событие неординарным.

«Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем все. Только надо настроиться на то, чтобы это сделать», — приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

Он отметил, что когда назрела необходимость строительства второй ВПП, многие специалисты убеждали его, «что это нам не под силу, мы это не сделаем, никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня».

Длина новой бетонной взлетно-посадочной полосы составляет 3,7 тысячи метров, а ширина — 60 метров. В рамках проекта также построили грузовой перрон, места стоянок самолетов, КПП и ряд других объектов инфраструктуры.

Установлены светосигнальное и метеорологическое оборудование, системы видеонаблюдения и раннего предупреждения образования гололеда, объекты управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов.

Минский аэропорт получил возможность принимать и отправлять воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

Строительство ВПП длилось два с половиной года.